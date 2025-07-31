صورة لأنغام تشغل التواصل.. ما مستجدات حالتها الصحية؟

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ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر بصورة للمطربة أنغام على سرير المستشفى، فيما نشر عدد من الحسابات الصورة كأول صورة لها بعد الخضوع لعملية استئصال ورم من البنكرياس.

وتفاعل رواد مواقع التواصل مع الصورة المتداولة، خصوصا مع انتشار أنباء متضاربة عن الحالة الصحية لصاحبة "أكتبلك تعهد"، حيث عبر كثيرون عن اهتمامهم بتفاصيل حالة أنغام، فيما اعتبر آخرون أنها تبدو مرهقة ومريضة بالصورة ما يؤكد الأنباء عن تفاقم الحالة الصحية لها.

جاء ذلك قبل أن يتبين أن الصورة معدلة بتقنية الذكاء الاصطناعي، ولا علاقة لها بالمطربة أنغام، فيما يبدو أن أحدا قام بنشرها على مواقع التواصل لجذب المتابعين والانتشار.

قد تغادر المستشفى خلال يومين

إلى ذلك، خرج الإعلامي محمود سعد ببث مباشر عبر حسابه على موقع "فيسبوك"، مساء أمس الأربعاء، ليطمئن الجمهور على حالة أنغام الصحية، حيث أكد على تواصله معها هاتفيا صباح الأربعاء، وأنها تشعر بتحسن وتتواجد بصحبة نجلها عمر بالمستشفى في ألمانيا، وأنها قد تغادر المستشفى خلال يوم أو يومين.

وكان محمود سعد قد أعلن عبر حسابه على "فيسبوك" أن أنغام خضعت لعملية منظار دخل من الفم لإزالة "كيس على البنكرياس"، حيث تم إزالة معظم الكيس بأحد المستشفيات المتخصصة في ميونخ بألمانيا، مؤكدا أن جزءا بسيطا من هذا الكيس متبقٍ ويحتاج فقط إلى المتابعة بعد العودة إلى مصر.

كما قال سعد، إنه تم عمل التحاليل اللازمة للكيس الذي تم استئصاله، حيث تبين أنه حميد، مؤكدا أن الوضع الصحي لأنغام مستقر، إلا أن أنغام تعاني فقط من بعض الآلام، متمنيا لها الشفاء العاجل.

وكانت الفنانة المصرية قد خضعت، الخميس الماضي، لجراحة دقيقة في مستشفى بالعاصمة الألمانية برلين، حيث جرى استئصال ورم صغير بالبنكرياس.

ونشرت أنغام عبر خاصية القصص في حسابها الشخصي بموقع "إنستغرام" صورة لها عند خروجها من غرفة العمليات، خاصة أنه كانت قد انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي أخبار تفيد بإصابة أنغام بسرطان الثدي وبسفرها إلى الخارج لتلقي العلاج، ما أثار حزن جمهورها.