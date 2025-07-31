living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

صورة لأنغام تشغل التواصل.. ما مستجدات حالتها الصحية؟

31
JULY
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر بصورة للمطربة أنغام على سرير المستشفى، فيما نشر عدد من الحسابات الصورة كأول صورة لها بعد الخضوع لعملية استئصال ورم من البنكرياس.

وتفاعل رواد مواقع التواصل مع الصورة المتداولة، خصوصا مع انتشار أنباء متضاربة عن الحالة الصحية لصاحبة "أكتبلك تعهد"، حيث عبر كثيرون عن اهتمامهم بتفاصيل حالة أنغام، فيما اعتبر آخرون أنها تبدو مرهقة ومريضة بالصورة ما يؤكد الأنباء عن تفاقم الحالة الصحية لها.

جاء ذلك قبل أن يتبين أن الصورة معدلة بتقنية الذكاء الاصطناعي، ولا علاقة لها بالمطربة أنغام، فيما يبدو أن أحدا قام بنشرها على مواقع التواصل لجذب المتابعين والانتشار.

قد تغادر المستشفى خلال يومين
إلى ذلك، خرج الإعلامي محمود سعد ببث مباشر عبر حسابه على موقع "فيسبوك"، مساء أمس الأربعاء، ليطمئن الجمهور على حالة أنغام الصحية، حيث أكد على تواصله معها هاتفيا صباح الأربعاء، وأنها تشعر بتحسن وتتواجد بصحبة نجلها عمر بالمستشفى في ألمانيا، وأنها قد تغادر المستشفى خلال يوم أو يومين.

وكان محمود سعد قد أعلن عبر حسابه على "فيسبوك" أن أنغام خضعت لعملية منظار دخل من الفم لإزالة "كيس على البنكرياس"، حيث تم إزالة معظم الكيس بأحد المستشفيات المتخصصة في ميونخ بألمانيا، مؤكدا أن جزءا بسيطا من هذا الكيس متبقٍ ويحتاج فقط إلى المتابعة بعد العودة إلى مصر.

كما قال سعد، إنه تم عمل التحاليل اللازمة للكيس الذي تم استئصاله، حيث تبين أنه حميد، مؤكدا أن الوضع الصحي لأنغام مستقر، إلا أن أنغام تعاني فقط من بعض الآلام، متمنيا لها الشفاء العاجل.

وكانت الفنانة المصرية قد خضعت، الخميس الماضي، لجراحة دقيقة في مستشفى بالعاصمة الألمانية برلين، حيث جرى استئصال ورم صغير بالبنكرياس.

ونشرت أنغام عبر خاصية القصص في حسابها الشخصي بموقع "إنستغرام" صورة لها عند خروجها من غرفة العمليات، خاصة أنه كانت قد انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي أخبار تفيد بإصابة أنغام بسرطان الثدي وبسفرها إلى الخارج لتلقي العلاج، ما أثار حزن جمهورها.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout