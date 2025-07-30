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"مذيعة" حولت شقتها لمعمل تصنيع مخدرات!

30
JULY
2025
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أمرت النيابة العامة المصرية اليوم الثلاثاء، بإحالة المذيعة سارة خليفة و27 آخرين إلى محكمة الجنايات، بتهمة تكوين عصابة إجرامية لجلب المواد المستخدمة في تخليق المواد المخدرة وتصنيعها بغرض الاتجار.
 
كما وجهت النيابة العامة للمتهمين، تهم إحراز وحيازة أسلحة نارية وذخائر بغير ترخيص.
 
مخدرات بقيمة 1.2 مليار جنيه
وأعلنت وزارة الداخلية عن ضبط المذيعة وآخرين من عناصر التشكيل العصابي المتورط في جلب الحشيش الاصطناعي، وبحوزتهم كمية كبيرة من المخدرات بقيمة مالية إجمالية بلغت 1.2 مليار جنيه مصري، في شهر إبريل (نيسان) الماضي.
 
وأعلنت الداخلية أن المذيعة كانت تشارك في تجارة المخدرات مع آخرين جرى حصرهم وتحديد أسمائهم، كما ساعدت في شراء المخدرات من خارج مصر وإعادة تصنيعها وتخليقها في البلاد، وبيعها بعد ذلك، بحسب التحريات الأمنية.
 
ووظفت المذيعة علاقاتها لشراء آلات ومعدات تصنيع المخدرات من الخارج، وتحويل شقتها إلى معمل ومركز للتصنيع بالمشاركة مع سيدة أخرى من إحدى المحافظات الساحلية،وبلغ إجمالي ما ضُبط من مواد مخدرة مُخلقة ومواد خام داخلة في تصنيعها، أكثر من 750 كيلو غرامًا.
 
حولت شقتها لمعمل تصنيع المخدرات
وفي ضوء ما أسفرت عنه التحقيقات، أصدرت النيابة العامة عددًا من القرارات العاجلة شملت حصر ممتلكات المتهمين، والكشف عن سرية حساباتهم المصرفية، والتحفظ على أموالهم، وإدراج المتهمَيْن الهاربَيْن على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، واستمرار حبس باقي المتهمين.
 
واستند قرار الإحالة إلى أقوال 20 شاهدًا، وأدلة فنية ورقمية، تمثلت في محادثات وصور ومقاطع مرئية توثق النشاط الإجرامي للمتهمين.
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