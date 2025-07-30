living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

خبر حزين.. وفاة فنان شهير جدًّا بعد صراع مع المرض! (صورة)

30
JULY
2025
View Gallery
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

-

-

-

في خبر حزين، توفي اليوم الأربعاء الفنان المصري لطفي لبيب، عن عمر يناهز 77 عاماً، وذلك بعد صراع مع المرض وتدهور حالته الصحية في الأيام الأخيرة ودخوله العناية المركزة أكثر من مرة.

وكان الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، قد صرح عن عودة الفنان الكبير لطفي لبيب للعناية المركزة مرة أخرى بعد تدهور حالته الصحية، وأشار أن لطفي في حالة حرجة بعد تدهور حالته الصحية من جديد مطالبا الجميع بالدعاء له.

وكان قد طالب محمد الديب، مدير أعمال الفنان الكبير لطفي لبيب، محبي الفنان بالدعاء له بالشفاء العاجل، بعد تعرضه لأزمة صحية كبيرة، حيث قال الديب في تصريح خاص لـ نيوز رووم : "لطفي لبيب حالته مش كويسة ووضعه غير مستقر .. وبقول لكل جمهوره واللي بيحبوه ادعوا له بالشفاء”.

وقدم لبيب أعمالا محفورة في أذهان جمهوره، ورغم أنه دخل الفن في سن متأخرة، إلا أن موهبته فرضت نفسها واستطاع أن يحتل مكانا كبيرا في قلوب جمهوره، بداية من مشاركته في أعمال مسرحية في التسعينات من القرن الماضي، وبعدها دوره في مسلسل "أرابيسك" مع النجم الراحل صلاح السعدني، وبعدها بدأت تعرض عليه أدوار مهمة في الدراما والسينما.

وقدم لبيب للسينما أعمالا كثيرة منها: "محطة مصر، اللمبي، أمير البحار، صايع بحر، السفارة في العمارة، صايع بحر"، وكان آخرها فيلم "مرعي البريمو" مع الفنان محمد هنيدي.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout