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بعد خروجها من السجن إعلامية شهيرة تعتذر علناً!

30
JULY
2025
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بعد خروجها من السجن، وجّهت الكاتبة والإعلامية الكويتية فجر السعيد رسالة اعتذار علني إلى الفنانة نوال الكويتية

وقالت السعيد في منشور عبر حساباتها على شبكات التواصل الاجتماعي: "الفنانة الكبيرة نوال حاولت أتواصل معك هاتفياً ولكن للأسف لم أستطع، ووصلت اليوم الى شقيقتك الأستاذه نجاة لتوصل لك رسالتي التي لم أكتف بسردها شفاهةً لشقيقتك ولكني أصريت أن أكتبها في السوشيال ميديا لتصل للجميع".

وتابعت: "الفنانه الكبيرة نوال كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. وقد أخطأت بحقك كفنانة لا إنسانة كثيراً وقسوت عليكي في نقدي بل وتحاملت عليكي أحياناً كثيرة وأكيد جرحت مشاعرك كفنانة مرهفة الحس، وفي جلسة صريحة مع النفس لم أجد سبب واحد يدفعني لكل ماسبق فأنا لا أعرفك شخصياً ولم التق بك في حياتي ولا حتى في العمل الفني لم نلتقي أبداً، وأصلاً لم يكن هناك مشروع واختلفنا عليه، فلم هذا التحامل غير المبرر؟!".

وأضافت: "قد يكون الجمهور المحب لك هو من استفزني واندفعت للأسف وراء هذا الإستفزاز من دون تقدير مني لقيمتك الفنية وقدرك ومكانتك التي بالتأكيد ليس لها علاقة بما يردده الفانزات".

وتساءلت: "هل تصدقيني لو قلت لك اني في صلاتي استغفر ربي ليسامحني ان أذنبت بحقك؟ يارب أغفرلي إن آذيت نوال أو جرحتها أو تسببت لها في شيء يضرها". (لها)

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