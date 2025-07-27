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فنانة شهيرة على فراش المرض.. إليكم حالتها الصحية! (صورة)

27
JULY
2025
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"لها"- 

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورة أظهرت الفنانة أنغام للمرة الأولى في المستشفى بألمانيا بعد إجرائها جراحة عاجلة وذلك لاستئصال ورم في منطقة البنكرياس، بعد فترة من المتابعة الطبية المكثفة.

وظهرت أنغام في الصورة جالسة على فراش المرض في حالة جيدة، وإن بدا وجهها شاحبًا وتم تعليق المحاليل الطبية في يديها.

كانت مصادر مقربة من الأسرة، قد كشفت في تصريحات سابقة أن الفنانة المصرية شعرت خلال الأسابيع الماضية بعدد من الأعراض الصحية المقلقة، ما دفعها لإجراء مجموعة من الفحوصات والتحاليل الدقيقة، أسفرت عن تشخيص الورم، الأمر الذي استدعى التدخل الجراحي العاجل.

وأكدت المصادر أن العملية الجراحية تمّت بنجاح، واستغرقت عدة ساعات داخل غرفة العمليات، نظرًا لحساسية الموقع المصاب ودقة التعامل مع الأنسجة المحيطة بالبنكرياس، مشيرين إلى أن أنغام الآن في مرحلة التعافي تحت إشراف طبي دقيق، ومن المتوقع أن تمكث في المستشفى عدة أيام أخرى لمتابعة حالتها الصحية عن كثب.

كانت أنغام قد كشفت عن الصور الأولى لها من داخل المستشفى بألمانيا خلال خضوعها لفحوص طبية خاصة بالبنكرياس في تكذيب عملي لشائعة إصابتها بسرطان الثدي.

ونشرت أنغام عبر خاصية القصص المصوّرة المُلحقة بحسابها الخاص في "إنستغرام"، صورة ظهرت فيها على سرير في المستشفى وهي في طريقها لإجراء فحوص للبنكرياس من دون أن تعلّق على الصورة.

كانت أنغام قد تعرضت لشائعة إصابتها بسرطان الثدي، التي انتشرت بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ردّت على تلك الشائعة بإصدا بيان صحافي كشفت فيه الحقيقة، قائلةً: "ينفي المكتب الإعلامي للنجمة الكبيرة أنغام كل الشائعات التي تم تداولها حول حالتها الصحية، وأنها مصابة بسرطان الثدي... ونودّ أن نشير الى أنها ستسافر الى ألمانيا لإجراء فحوص طبية للبنكرياس، وبعد عودتها ستسجّل أغنيات جديدة، استعداداً لطرحها خلال هذا الصيف".

وطالبت أنغام في بيانها وسائل الإعلام بتحرّي الدقة قبل نشر مثل هذه الأخبار التي تثير الخوف والهلع لدى جمهورها... وفي الوقت نفسه شكرت جميع محبيها وجمهورها على اهتمامهم بها والسؤال عنها، وطمأنت الجميع أنها بخير.

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