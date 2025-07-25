هل انفصل راغب علامة عن زوجته؟

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انتشرت في الأيّام السابقة أخبارًا حول انفصال راغب علامة عن زوجته.

وقد ردت جيهان علامة، بطريقتها الخاصة على الأنباء المتداولة حول انفصالهما والتي انتشرت خلال الأيام القليلة الماضية.

نشرت زوجة راغب علامة صورة له عبر خاصية "الستوري" على حسابها الرسمي في تطبيق "إنستغرام"، وعلقت عليها بكلمة واحدة فقط هي "مَلِكي".

وقد تطرّق علامة خلال حديث سابق له إلى قرار نقابة المهن الموسيقية بإيقافه عن الغناء في مصر على خلفية ما عُرف بـ"أزمة القُبلات" في حفله الأخير بالساحل الشمالي. وقال: "بقالي 35 سنة بغني، والمنظر اللي حصل بيتكرر طول الوقت، الناس بتطلع تحضني وتبوسني عادي".

وأضاف أنه أوضح للنقيب أن الموقف جاء دون قصد منه، قائلاً: "البنت باستني في بوقي وأنا معرفهاش، ومسحت بوقي فورًا".



