بعد شائعة وفاته.. فنان لبناني يخرج عن صمته!

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خرج الفنان اللبناني وليد توفيق عن صمته مطمئنًا جمهوره في مقطع فيديو نشره على حسابه الرسمي في "إنستغرام"، مؤكدًا أنه بخير وبصحة جيدة، نافياً دخوله المستشفى أو تعرضه لأي أزمة صحية، وذلك في رد سريع على الشائعات التي انتشرت مؤخرًا حول حالته الصحية ووفاته.

قال الفنان وليد توفيق: حبايبي طلع خبر غير مظبوط وهو إني تعبت ودخلت المستشفى وتوفيت، أنا بخير وبصحة جيدة الحمد لله، ومدخلتش المستشفى.

ووجه وليد توفيق رسالة شكر من خلال الفيديو قائلاً: شكرًا لكل الفنانين وأصحابي وحبايبي اللي سألوا عني.