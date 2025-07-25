مخرج لبناني شهير يدخل القفص الذهبي للمرة الثانية.. وهذه عروسه!

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كشف المخرج سعيد الماروق زواجه بمديرة الإنتاج خلود ضاهر وذلك بعد علاقة عاطفية جمعتهما.

ونشر الماروق صورة عبر حسابه على انستغرام تجمعهما ودوّن عليها تعليقًا مختصرًا عبّر فيه عن عمق العلاقة التي تربطهما، واصفًا إياها بـ"حبيبتي وشريكتي ومديرة الإنتاج وزوجتي وحبي".

وظهرت الصورة نفسها على حساب خلود ضاهر، التي تشاركه أعماله الفنية، لتُعلن بهذا المنشور بداية فصل جديد في حياتهما المشتركة.

رغم مشاركة هذا الحدث مع المتابعين، لم يفصح الماروق عن أي تفاصيل إضافية حول توقيت أو مكان الزواج، واكتفى بإرفاق الصورة بأغنية "أنا وياك" للفنان زياد برجي، التي رافقت اللقطة التي بدت فيها ملامح السعادة واضحة على وجهيهما.

وردّت خلود على المنشور بتعليقين متتابعين، كتبت فيهما: "أحبك"، و"عمودي الفقري"، تعبيرًا عن مكانته في حياتها، وامتنانهما للعلاقة التي جمعت بينهما.

وتُعرف خلود ضاهر عبر صفحتها على "إنستغرام" بأنها أم لطفلين من زواج سابق، هما يوسف وهادي شعيب.

وكان لسعيد أيضًا تجربة زوجية سابقة مع السيدة جيهان أبو عايد، التي أنجب منها طفلين هما لمار وتيم.