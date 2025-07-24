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بعد أزمة " القبلة".. نجم لبناني شهير يحسم أنباء طلاقه !

24
JULY
2025
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كشف الفنان راغب علامة تفاصيل جديدة عن أزمة إيقافه عن الغناء من قبل نقابة الموسيقيين المصرية، وتحدث عن الشائعات التي طالته الفترة الماضية، ومصيره الذي كان ينتظره إذا حاول إبعاد الفتاة التي قبلته على المسرح، كما تحدث عن مكالمته مع مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية، موضحًا أنه كنقيب وصديق له كان من المفترض عليه أن يتحدث معه في البداية، معقبًا: "قولتله البنت باستني بوسة بريئة وعفوية لا هي قبلة حميمية ولا على المسرح وكانت في الكواليس".

وقال علامة في مداخلة هاتفية مع برنامج "تفاصيل" الذي تقدمه الإعلامية نهال طايل على قناة "صدى البلد 2": "علاقتي بمصر كبيرة ومنعي من الغناء بمثابة إعدام، ولو قمت بضرب الفتاة أو أبعدتها عني سيكون هجومًا كبيرًا ضدي مثلما حدث مع المطرب عمرو دياب، وأنا فنان أقابل المحبة بالمحبة ومن حق أي شخص من الجمهور أن يحضنني على المسرح، ولو طُلب مني ألا أحضن أحدًا أو لا يقبلني فلن أفعل ذلك".

وتابع: "مقدرش أقول لحد بلاش تبوسني أو تحضني مينفعش أقول كده.. ده جمهوري اللي بنيته من سنوات، ولو حد طلب مني معملش كده هرفض طبعًا".

وقال علامة إن معظم أغانيه باللهجة المصرية، فهو تربى على أغاني السيدة أم كلثوم وفيروز وفريدة الأطرش وصباح، حيث هاجمه الجمهور اللبناني في بداية مشواره الفني كونه يغني أغاني مصرية كما أن بعض الفنانين اللبنانيين هاجموه أيضاً على تلك الأغاني.

وتابع: "لو كان الغناء بالمصري خيانة فأنا أتشرف بهذه الخيانة، وأنا أحب مصر للغاية فهي تجري بدمائي، والأزمة التي حدثت معي جعلتني أشاهد حب المصريين لي والوقوف بجواري، وقلت نفسي "ربنا عمل الأزمة دي علشان أشوف الحب ده من المصريين".

وأشار علامة إلى أنه يتعرض للشائعات من قبل السوشيال ميديا لعل آخرها منذ ساعتين طلاقه من زوجته جيهان، ولكن هذا لم يحدث نهائياً وقرأ تلك الأخبار خلال تسوقه مع زوجته، كما أن خبر تحويله للتحقيق من نقابة المهن الموسيقية ومنعه من الغناء ظن أنه في البداية إشاعة.

وأضاف: "بقالي 35 سنة بغني والمنظر اللي حصل في حفلتي الأخير بيحصل على طول معايا، الناس بتطلع وبتحضني وبتبوس عادي مفيش حاجة خارج إطار الذوق العام، وقلت للنقيب البنت باستني في بوقي وأنا معرفهاش فعلى الأقل اللي عملته مسحت بوقي".

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