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خبر حزين.. وفاة فنان شهير بعد تعرّضه لحادث سير مروع (صورة)!

23
JULY
2025
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توفي الفنان القطري القدير محمد البلم، أحد أبرز رموز المسرح القطري، متأثرًا بإصابته في حادث سير تعرّض له قبل أيام، بحسب ما أوردته وسائل إعلام محلية.

ويُعد الراحل أحد روّاد الحركة المسرحية في دولة قطر، حيث شكّل حجر الأساس في تأسيس فرقة مسرح السد عام 1973، وكان أيضًا عضوًا فاعلًا في فرقة الوطن المسرحية، مساهماً بشكل كبير في تطور المشهد المسرحي المحلي.

وُلد محمد البلم عام 1956، وبدأ مشواره الفني مبكرًا، إذ كانت انطلاقته من دار المعلمين في عام 1971، حين شارك كممثل في عدد من العروض المسرحية التعليمية. ومنذ ذلك الحين، واصل تطوير أدواته الفنية، ليصبح لاحقًا ممثلًا ومخرجًا ومؤلفًا مسرحيًا يحظى باحترام وتقدير كبيرين في الأوساط الثقافية والفنية.

حصل محمد البلم على درجة البكالوريوس في التمثيل والإخراج من المعهد العالي للفنون المسرحية في الكويت، وهناك تضارب في المصادر حول سنة تخرجه، حيث يُذكر أنه حصل على الدرجة عام 1973 في بعض المصادر، بينما تشير مصادر أخرى إلى عام 1985، وهو ما يعكس ثراء مسيرته العلمية والعملية الممتدة.

لم يقتصر عطاؤه على المجال الفني فحسب، بل امتد إلى العمل الأكاديمي، حيث شغل عدة مناصب في وزارة التربية والتعليم القطرية، وبرز في مجال توجيه المسرح المدرسي، مساهمًا في بناء أجيال جديدة من المواهب الواعدة.

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