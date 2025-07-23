living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

والدها كان وزيراً.. رحيل فنانة شهيرة بعد صراع مع المرض (صورة)

23
JULY
2025
View Gallery
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

عن عمر ناهز الـ 50 عاماً، توفيت الفنانة البرازيلية الشهيرة بريتا غيل يوم الأحد 20 تموز أثناء تلقيها العلاج من مرض السرطان في أحد مستشفيات مدينة نيويورك الأميركية.

وجاء في بيان رسمي نُشر عبر حساب عائلتها على إنستغرام، أن النجمة، واسمها الكامل بريتا ماريا جاديليا غيل موريرا، "رحلت بعد رحلة طويلة وشجاعة من مقاومة السرطان"، من دون تحديد موعد إعادة جثمانها إلى البرازيل حتى الآن. 

ووفق ما نشرته مجلة "بيبول"، فإن مراسم التشييع ستُقام في مدينة ريو دي جانيرو، على أن يُفتح المجال أمام الأصدقاء والجمهور لتقديم واجب العزاء، مشيرة إلى أن التفاصيل الكاملة بشأن الموعد والمكان ستُعلن لاحقاً. 

والدها، الفنان الكبير ووزير الثقافة البرازيلي السابق جيلبرتو جيل (83 عاماً)، أكد النبأ في منشور مؤثر عبر "فيسبوك"، وطلب من الجمهور ووسائل الإعلام احترام خصوصية العائلة في هذا الظرف المؤلم. 

وكانت بريتا قد أعلنت إصابتها بسرطان القولون في كانون الثاني 2023، وبدأت منذ ذلك الحين رحلة علاج شاقة شملت جلسات العلاج الكيماوي والإشعاعي في البرازيل، قبل أن تخضع لجراحة معقدة في آب 2024 بعد انتشار المرض. 


بريتا غيل لم تكن مغنية شهيرة فحسب، بل كانت أيضاً رائدة أعمال ومقدمة برامج وممثلة، واشتهرت بأغنيات مثل "Sinais de Fogo" و"Ser Diferente É Normal". وكانت من الأصوات البرازيلية البارزة في قضايا التنوع والمساواة. 

تركت بريتا وراءها ابنها فرانسيسكو مولر، البالغ من العمر 30 عاماً، والذي أنجبته من طليقها الممثل البرازيلي المعروف أوتافيو مولر دي سا.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout