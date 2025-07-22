خفايا الأزمة.. هل يخضع النجم اللبناني الشهير للتحقيق؟

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خاص فوشيا - -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------





ما زال اسم الفنان اللبناني راغب علامة يتصدر قوائم الترند في مصر والوطن العربي خلال الساعات الماضية، على خلفية قرار نقابة المهن الموسيقية المصرية، برئاسة النقيب مصطفى كامل، إيقافه عن الغناء مؤقتًا ومنعه من الحصول على تصاريح لإحياء الحفلات.

موقف راغب علامة

كشفت مصادر لـ"فوشيا" أن الأزمة بين راغب علامة والنقيب مصطفى كامل شهدت انفراجة واضحة، بعد أن قدم علامة اعتذارًا رسميًا عمّا جرى خلال حفله الأخير في الساحل الشمالي، مؤكدًا أن ما حدث كان نتيجة لأخطاء تنظيمية خارجة عن إرادته.

ووفقًا للمصادر، فقد تم الاتفاق على أن يقوم راغب علامة بزيارة مقر النقابة في أقرب فرصة ممكنة، وإذا حالت ظروفه دون الحضور، فمن المرجح أن يوفد ممثلًا عنه لتسوية الموقف، خاصة أن أول ظهور له في مصر سيكون ضمن حفل غنائي جديد يُقام قريبًا في مدينة الساحل الشمالي.

قصة أزمة راغب علامة

بدأت أزمة الفنان اللبناني راغب علامة مع نقابة المهن الموسيقية في مصر عقب انتشار مقاطع مصوّرة من حفله الأخير في الساحل الشمالي، ظهر خلالها عدد من الأشخاص على المسرح في مشاهد اعتبرتها النقابة "غير لائقة" وغير منضبطة فنيًا.

وإثر ذلك، أصدر النقيب مصطفى كامل قرارًا بوقف منح راغب علامة تصاريح غنائية داخل مصر إلى حين التحقيق في الواقعة، وهو ما أثار ضجة واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي. إلا أن الأزمة سرعان ما اتجهت نحو التهدئة بعد أن بادر علامة بتقديم اعتذار رسمي، مؤكدًا أن ما حدث كان نتيجة خلل تنظيمي لا علاقة له به شخصيًا، لتبدأ بعدها محاولات للصلح وإغلاق الملف وديًا بين الطرفين.