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قضية راغب علامة تابع... هذا ما قالته نقابة محترفي الموسيقى في لبنان!

22
JULY
2025
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علقت نقابة محترفي الموسيقى والغناء في لبنان في بيان، على "الحادثة التي وقعت خلال حفل الفنان راغب علامة في مصر"، مؤكدة أن "ما حدث لم يكن له علاقة بتصرفات الفنان المحترم، الذي لطالما قدم مسيرة حافلة بالعطاء الفني، ممثلا لبلده وللموسيقى العربية في مختلف المحافل الدولية".

وقالت: "الفنان راغب علامة، الذي طالما كان سفيرا للفن اللبناني ولثقافة وطنه، يلتزم دائما قيم الاحترام والمهنية تجاه الجمهور والمناسبة، وسطر لنفسه سمعة طيبة طوال سنوات من العمل في مصر الحبيبة. هو فنان ذو تاريخ طويل في إقامة الحفلات والمهرجانات في مصر، وأثبت نفسه مرارا كأحد أبرز الأسماء في مجال الفن العربي".

أضافت: "العلاقة بين نقابة محترفي الموسيقى والغناء في لبنان ونقابة المهن الموسيقية في مصر هي علاقة تاريخية راسخة، تجمع بيننا المحبة والاحترام المتبادل. كما أن العلاقة الشخصية التي تجمع رئيس النقابة النقيب فريد أبو سعيد، مع النقيب مصطفى كامل هي علاقة صداقة وأخوة عميقة. ولذلك، نؤكد احترامنا الكامل للنقابة المصرية وحرصنا على الحفاظ على هذه الروابط الطيبة التي تجمعنا".

وتابعت: "نود التأكيد أن التفاعل بين الجمهور والفنان أمر طبيعي ومحبب، خصوصا في ظل العلاقة القوية التي تجمعهم، فالحادثة التي وقعت، وهي قبلة على خد الفنان، كانت تعبيرا عن محبة واحترام، وليست كما أُشيع في بعض وسائل الإعلام. كما نؤكد أن المسؤولية عن الحادثة تتحملها الجهة التنظيمية، والتي كان من المفترض أن تضع إجراءات أكثر صرامة لضمان سلاسة الحفل".

وأكدت أن "الفنان راغب علامة كان يحرص دوما على أن تكون مشاركاته في مصر، وفي أي مكان آخر، نموذجاً للذوق الرفيع والتفاعل الإيجابي مع الجمهور"، آسفة "أن يقع مثل هذا الموقف نتيجة لتقصير من الجهة المنظمة"، متمنية "أن يتم النظر في هذا الموضوع في الاعتبار، وأن تحظى الحادثة بتفهمكم الكامل".

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