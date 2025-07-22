وفاة نجم شهير غرقاً والتحقيقات مستمرة! (صورة)

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ضجّت الصحف العالمية ومواقع التواصل الاجتماعي بخبر وفاة الممثل مالكولم جمال وارنر، الذي اشتهر في طفولته بدور "ثيودور هكستابل" في مسلسل "The Cosby Show"، عن عمر ناهز 54 عاماً، خلال عطلته الصيفية في كوستاريكا.

وأعلنت السلطات المحلية في كوستاريكا أمس الاثنين، أن الوفاة جاءت نتيجة حادث غرق مأسوي حين كان يسبح في منطقة "كوكليس" قبل أن تجرفه التيارات المائية القوية وتتسبّب في غرقه.

كذلك كشفت إدارة التحقيقات القضائية في كوستاريكا عن تفاصيل الحادث الذي أودى بحياة الممثل الأميركي وأكدت أنه بينما كان وارنر يستمتع بالسباحة بعد ظهر يوم الأحد الماضي في شاطئ بلايا كوكليس، الواقع في مدينة ليمون على ساحل البحر الكاريبي خلال عطلته الصيفية، جرفته تيارات قوية نحو عمق المحيط، ورغم محاولاته اليائسة لمقاومة الأمواج العاتية، إلا أنه لم يتمكن من النجاة ومات غرقاً.

وأكدت التحقيقات أن المتواجدين على الشاطئ عملوا على سحبه من الماء في محاولة لإنقاذه، ولكن كل محاولات إنعاشه باءت بالفشل، ليُعلن عن وفاته في موقع الحادث.

وأكد الصليب الأحمر في كوستاريكا أن وارنر نُقل إلى المشرحة بعد أن وُجد فاقداً للوعي ومن دون أي علامات حيوية، وعلى الفور فتحت السلطات القضائية تحقيقاً أولياً في الحادث، الذي تم تصنيفه مبدئياً على أنه وفاة عرضية نتيجة الغرق، ومن المتوقع أن تستمر التحقيقات للكشف عن ملابسات هذا الحدث المأسوي.

وبدأ الشاب المولود في نيوجيرسي، التمثيل في سن التاسعة، حيث ظهر في مسلسلات مثل "Fame". وكان صغيراً عندما اختير "هيث كليف هكستابل"، في مسلسل "The Cosby Show"، الذي عُرض بين عامَي 1984 و1992، وحقق نجاحاً خيالياً خلال فترة عرضه.