في رسالة صوتية.. راغب علامة يكشف حقيقة ما حصل!

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بعد قرار وقفه عن الغناء في مصر رسالة من راغب علامة الى نقيب المهن الموسيقية.. هذا ما جاء فيها

بعد قرار وقفه عن الغناء في مصر، يحاول النجم راغب علامة توضيح حقيقة ما حصل في حفله الأخير، حيث إنه اتّصل بالفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية في مصر، مؤكداً احترامه الكامل لمصر وشعبها، وأن الفيديو والصور المنتشرة لا تعكس حقيقة ما حصل في الساحل.

وأعلن الفنان مصطفى كامل أنه تلقى رسالة صوتية من الفنان راغب علامة على هاتفه الشخصي، ولكن نظراً لأنه يحترم الخصوصية فلم ينشر الرسالة، بل اكتفى بالكشف عن مضمونها، والذي جاء فيه: "أخي وحبيبي وصديق العمر النقيب مصطفى كامل، علمت الآن بقرار النقابة، وأود أن أؤكد أن مصر هي بلدي الثاني، وبلد الكبار من الفنانين. وسياحة مصر هي مسؤوليتنا كفنانين عرب، بالمشاركة مع إخواننا الفنانين المصريين. وأتمنى أن أكون سبباً في إسعاد كل القادمين لحفلات مصر، خصوصاً في الساحل الشمالي، وما يحدث به من طفرة سياحية غير مسبوقة".

وتابع: "أقسم بالله إن التصرف الذي بدر من تلك الفتاة لم يكن بأي قصد أو برغبة مني، وأن الصورة خادعة ولم تكن كما ظهرت في الواقع، وما جرى هو نتيجة سوء تنظيم في صعود الجمهور إلى المسرح"، مشدداً على احترامه الكبير لمصر وشعبها، ولجميع الحضور في حفلاتها، قائلاً: "لن أقبل بأي سوء فهم بيني وبين نقابة المهن الموسيقية، التي أعتبرها بيتي، وأنا بداخلها بين أهلي وناسي".

وفي ختام رسالته، أكد النجم اللبناني حضوره في أقرب وقت إلى مقر النقابة للتباحث في ما حصل.

من جانبه، علّق النقيب المصري على الاتصال قائلاً: "بصفتي نقيباً للمهن الموسيقية، أقدّر وأحترم سرعة تواصل الفنان الكبير راغب علامة لتوضيح الموقف، واحترامه لمصر وشعبها وضيوفها من كل أنحاء العالم، وكذلك إقراره باحترام قرار النقابة واستعداده للحضور إلى بيته الثاني".



Lahamagazine