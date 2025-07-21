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منع راغب علامة من الغناء في مصر.. وإحالته للتحقيق النقابي!

21
JULY
2025
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صدم مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية الجمهور العربي، بقرار إيقاف النجم اللبناني راغب علامة عن الغناء في مصر، مع استدعائه إلى التحقيق معه بشأن مجريات حفله الأخير في الساحل الشمالي.

وأضاف كامل في بيانه: "تابعت على مدار يومين سلوكاً مُشيناً يخالف كل العادات والتقاليد والقيم المجتمعية المصرية ولم نعتد عليه داخل وطننا، ولن نسمح بأن يتكرر على أرض أم كلثوم وعبد الوهاب وحليم وعظماء الفن العربي، فضلاً عن أن مسارح مصر اعتلاها كبار فناني مصر والعالم العربي العظماء فناً وقيمة، ولم تكن يوماً ولن تكون مرتعاً للقبلات والإيحاءات غير المنضبطة والأحضان التي تثير الاشمئزاز".

وتابع النقيب والفنان المصري: "مع تقديم خالص احترامي وتقديري للسيد الصديق فريد بو سعيد نقيب الموسيقيين بدولة لبنان الشقيقة ولكل الإخوة الأشقاء الشعب اللبناني الحبيب، فقد قررنا نحن نقابة المهن الموسيقية نقيباً ومجلس إدارة الآتي:
استدعاء الفنان راغب علامة لمقر نقابة المهن الموسيقية بمصر والتحقيق معه في ما بدر منه عمداً بمخالفة الأعراف والعادات والتقاليد المصرية، وإيقاف التصريح له بالعمل داخل مصر لحين مثوله للتحقيق بمقر النقابة".

وقرر كامل "مخاطبة غرفة المنشآت السياحية للاجتماع بهم أو من ينوب عن سيادتهم لاتخاذ قرارنا سوياً باستدعاء صاحب المنشأة السياحية التي احتضنت هذا الحفل الذي يعد إسقاطاً واضحاً ومُتعمداً لكل القيم والأعراف والعادات والتقاليد المصرية".

وشهد حفل راغب علامة في مصر، صعود عدد من المعجبات على المنصة، والرقص عليها مع "السوبر ستار"، بالإضافة إلى احتضانه وتقبيله والتقاط الصور التذكارية معه.

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