ممثلة شهيرة تعلن اعتزالها تمثيل الدراما!

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أعلنت فنانة سورية أحبها الجمهور وبرعت في دور “هناء” بالمسلسل السوري الشهير “الندم”، اعتزالها تمثيل الدراما التلفزيونية.

وفي منشور عبر حسابها الرسمي على “إنستغرام” أعلنت الممثلة السورية الشهيرة دانا مارديني اعتزالها ” كممثلة في مجال التلفزيون”، مشيرة إلى أنها لن تعمل “بعد الآن في مجال التلفزيون، أيا كانت الشركة أو المحطة”.

وأوضحت مارديني أنها ستتابع مهنتها وشغفها “خارج هذا السياق”، وطلبت عدم التواصل مع عائلتها بهذا الشأن قائلة: “أنا من عائلة تحترم قرار الآخر، ولا تتدخل في شؤونه أيًا كانت”.

وأكدت أن قرارها “ليس ردة فعل، ولا وليد اللحظة”، متابعة: “منذ سنوات وأنا أريد اعتزال التلفزيون.. فخورة بما قدّمت، واكتفيت إلى هنا”. وقالت متوجهة إلى من وصفتهم بـ “المحبين والغوالي”: “سأتابع في مهنتي، وأتابع النشر عن كل جديد، ابتداء من المكان إلى جديدي في السينما والمسرح، أو أي جديد بعد الاستقرار.. لكم منّي كل الحب”.

دانا مارديني هي ممثلة سورية معروفة، وُلدت في 26 حزيران عام 1988 في دمشق، سوريا. تخرجت من المعهد العالي للفنون المسرحية في دمشق 2010-2011، وبرزت منذ بداياتها بأدوار درامية متميزة جعلتها من أبرز وجوه الجيل الجديد في الدراما السورية والعربية.

أبرز أعمالها التلفزيونية:

مسلسل الولادة من الخاصرة.

مسلسل أرواح عارية (2012).

مسلسل الولادة من الخاصرة 2: ساعات الجمر (2012).

مسلسل الولادة من الخاصرة 3: منبر الموتى (2013).

مسلسل “الندم” (2016): يُعد من أبرز أدوارها، حيث قدمت أداءً لاقى استحسان الجمهور والنقاد.

مسلسل “تانغو” (2018): بطولة مشتركة مع باسل خياط، وحقق نجاحا واسعا في العالم العربي.

مسلسل “العودة” (2020): مع نيكولا معوض.

مسلسل “عهد الدم” (2020) و”للموت” (2021 و2022): لعبت فيهما أدواراً بطولية ضمن دراما مشتركة سورية-لبنانية.