living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

ممثلة شهيرة تعلن اعتزالها تمثيل الدراما!

21
JULY
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

-

-

-

أعلنت فنانة سورية أحبها الجمهور وبرعت في دور “هناء” بالمسلسل السوري الشهير “الندم”، اعتزالها تمثيل الدراما التلفزيونية.

وفي منشور عبر حسابها الرسمي على “إنستغرام” أعلنت الممثلة السورية الشهيرة دانا مارديني اعتزالها ” كممثلة في مجال التلفزيون”، مشيرة إلى أنها لن تعمل “بعد الآن في مجال التلفزيون، أيا كانت الشركة أو المحطة”.

 وأوضحت مارديني أنها ستتابع مهنتها وشغفها “خارج هذا السياق”، وطلبت عدم التواصل مع عائلتها بهذا الشأن قائلة: “أنا من عائلة تحترم قرار الآخر، ولا تتدخل في شؤونه أيًا كانت”.

وأكدت أن قرارها “ليس ردة فعل، ولا وليد اللحظة”، متابعة: “منذ سنوات وأنا أريد اعتزال التلفزيون.. فخورة بما قدّمت، واكتفيت إلى هنا”. وقالت متوجهة إلى من وصفتهم بـ “المحبين والغوالي”: “سأتابع في مهنتي، وأتابع النشر عن كل جديد، ابتداء من المكان إلى جديدي في السينما والمسرح، أو أي جديد بعد الاستقرار.. لكم منّي كل الحب”.

دانا مارديني هي ممثلة سورية معروفة، وُلدت في 26 حزيران عام 1988 في دمشق، سوريا. تخرجت من المعهد العالي للفنون المسرحية في دمشق 2010-2011، وبرزت منذ بداياتها بأدوار درامية متميزة جعلتها من أبرز وجوه الجيل الجديد في الدراما السورية والعربية.

أبرز أعمالها التلفزيونية:

مسلسل الولادة من الخاصرة.

مسلسل أرواح عارية (2012).

مسلسل الولادة من الخاصرة 2: ساعات الجمر (2012).

مسلسل الولادة من الخاصرة 3: منبر الموتى (2013).

مسلسل “الندم” (2016): يُعد من أبرز أدوارها، حيث قدمت أداءً لاقى استحسان الجمهور والنقاد.

مسلسل “تانغو” (2018): بطولة مشتركة مع باسل خياط، وحقق نجاحا واسعا في العالم العربي.

مسلسل “العودة” (2020): مع نيكولا معوض.

مسلسل “عهد الدم” (2020) و”للموت” (2021 و2022): لعبت فيهما أدواراً بطولية ضمن دراما مشتركة سورية-لبنانية.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout