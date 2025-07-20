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هاني شاكر يهاجم راغب علامة.. وهذا ما قاله عن فضل شاكر

20
JULY
2025
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في ظل الجدل المتجدد حول أوبريت "الحلم العربي"، الذي طُرح قبل أكثر من عقدين كرسالة فنية جامعة، خرج الفنان هاني شاكر عن صمته ليرد على الانتقادات التي أثارها الفنان راغب علامة مؤخرًا، مؤكدًا أن هذه الآراء المتأخرة لا تخدم سوى "التريند" وخلق الجدل على مواقع التواصل.

وفي حديثه لقناة "المشهد"، قال شاكر: "المطربون الذين انتقدوا الحلم العربي، أين كانوا منذ أن صدر هذا الأوبريت؟ هذه الآراء هدفها فقط إثارة الجدل، وأنا أرفض تمامًا هذا النوع من الحديث".

وأضاف: "الحلم العربي كان عملًا ناجحًا ومحبوبًا من الناس، وقد نُفّذ بنية صادقة لتقديم رسالة عن وحدة الأمة، وليس لمجرد الربح أو الاستعراض. لا يحق لأحد اليوم أن يشكك في نوايا من شاركوا فيه".
وتطرّق هاني شاكر خلال اللقاء إلى عودة الفنان فضل شاكر للساحة الفنية، رغم استمرار الانتقادات السياسية الموجهة له، داعيًا إلى فصل الفن عن السياسة.

وقال: "أنا أحب صوت فضل شاكر، وهو فنان صاحب إحساس مميز، وأستمتع بالاستماع إليه دائمًا. مشكلاته السياسية لا تعنيني، وأتمنى من الله أن يخرج من أزماته بخير".

وختم شاكر حديثه بالتأكيد على أن "الفن رسالة إنسانية راقية، ويجب أن نحكم على الفنان من خلال إبداعه، لا مواقفه السياسية أو الشخصية".

 

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