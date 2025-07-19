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بعد جراحة عاجلة.. تفاصيل الحالة الصحية للفنانة اللبنانية رزان مغربي

19
JULY
2025
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وجهت الإعلامية والفنانة رزان مغربي، رسالة إلى جمهورها والطاقم الطبي، بعد نجاتها من حادث سقوط جزء من سقف قاعة بأحد الفنادق الشهيرة بمحافظة الجيزة، ما أدى إلى إصابتها بجرح في الرأس استدعى تدخلًا طبيًّا عاجلًا لإجراء عملية جراحية.

وقالت رزان مغربي في رسالتها عبر "فيسبوك": "أتوجه بجزيل الشكر والامتنان إلى كل من تواصل وسأل وعبر عن محبته واهتمامه بعد الحادث الذي تعرضت له. دعمكم وكلماتكم الطيبة كان لها الأثر الكبير في نفسي، وأعدكم أنني سأعود إليكم قريبًا بكامل الصحة والعافية. شكرًا لوفائكم ومشاعركم الصادقة".

وأضافت: "أود أن أطمئن الجميع عن حالتي الصحية، كما أود أن أشكر الكادر الطبي على الرعاية الطبية المميزة التي قدمها لي بكل مهنية واهتمام. لم تكن تجربة سهلة على الإطلاق، لكنني على أمل أن أتجاوزها قريبًا بإرادتي ومحبة من حولي".

وتابعت رزان: "كما أتقدم بالشكر لكل من زارني في المستشفى، ولكل أفراد الشرطة والنيابة العامة على اهتمامهم ومتابعتهم. وأشكر الصحافة التي أظهرت حرصًا ومحبة صادقة، والدكتور أشرف زكي، وأصدقائي، وعائلتي على دعمهم المتواصل".

بداية الواقعة
وخلال الساعات القليلة الماضية، تصدر اسم الفنانة والإعلامية رزان مغربي محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي، بعد الإعلان عن تعرضها لحادث أثناء مشاركتها في حفل بأحد الفنادق الكبرى بمحافظة الجيزة، حيث انهار جزء من سقف القاعة على رأسها أثناء وجودها على المسرح.

ونقلت وسائل إعلام مصرية عن مصدر طبي أن الفنانة اللبنانية ستخضع لعملية جراحية جراء إصابات تعرضت لها إثر سقوط جزء من سقف قاعة حفل غنائي في أحد الفنادق.

وتعرضت مغربي لإصابات في الرأس وكدمات في مناطق متفرقة من الجسد، وقرر الفريق الطبي التدخل جراحياً بعد إجراء الفحوصات اللازمة.

وتسبب الحادث في توقف الحفل وسط حالة من الارتباك والقلق على سلامة الحاضرين، ووعود من إدارة الفندق بفتح تحقيق عاجل في الواقعة.

 

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