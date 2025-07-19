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بالصور - زفاف اسطوري لسيليو نجل مصمّم الأزياء اللبناني العالمي إيلي صعب.. فمن هي عروسه؟

19
JULY
2025
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أقيم أمس زفاف سيليو نجل مصمّم الأزياء اللبناني العالمي إيلي صعب Elie Saab، إلى عروسه زين قطامي، بعد ما يقارب السنة على خطوبتهما، وأربعة أعوام على بداية علاقتهما، فماذا نعرف عن العروس؟

زين ليست مجرد وجه جميل، بل هي شخصية بارزة في عالم الاستشارات الإبداعية. بصفتها مديرة حسابات في شركة "كوزموبول للاستشارات" Cosmopole Consultancy منذ مطلع عام 2025، وُصفت بأنها "مثال يُحتذى به لمدير حسابات يجمع بين الموهبة الإبداعية ومهارات التعامل مع الآخرين ببراعة". تُدير زين حساباتٍ لأسماء مرموقة مثل مجموعة جميرا، وإرث أبوظبي، ومجموعة باريير.

وتحمل زين قطامي الجنسية الأردنية، وتبلغ من العمر 28 عاماً. تخصّصت في مجال تطوير استراتيجيات وسائل التواصل الاجتماعي، ونالت شهادة البكالوريوس في التسويق من الجامعة اللبنانية الأميركية LAU في لبنان، حيث التقت بسيليو إيلي صعب من خلال أصدقاء مشتركين قبل 4 سنوات، فوقع الحب من النظرة الأولى.

وتخرّجت زين بمرتبة الشرف في الجامعة بمعدل مُبهر (82/100). ومع ذلك، فإن إنجازاتها الأكاديمية ليست سوى جانب واحد من قصّتها. فهي أيضاً ملتزمة جداً بالعمل التطوعي، سواءً كان ذلك من خلال المساعدة في دور رعاية المسنّين، أو تجديد المدارس، أو تعليم الأطفال. إن تفانيها في العطاء يجعلها أكثر محبوبة.

وتُقدّر زين مبادئ الصدق والنزاهة والاحترام والمساءلة والتعلّم المستمر. وأكدت أن هذه القيم ليست مجرد كلمات، بل هي أسلوب حياة. بوصلتها الأخلاقية القوية تُرشدها مهنياً وشخصياً، مما يجعلها شخصية مُلهمة.

 

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