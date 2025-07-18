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انهار السقف على رأسها ووضعها غير مستقر.. جراحة عاجلة لفنانة واعلامية لبنانية!

18
JULY
2025
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خلال الساعات القليلة الماضية، تصدر اسم الفنانة والإعلامية رزان مغربي محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعدما تم الإعلان عن تعرضها لحادث مفاجئ أثناء مشاركتها في حفل بأحد الفنادق الكبرى بمحافظة الجيزة، حيث انهار جزء من سقف القاعة على رأسها أثناء وجودها على المسرح.

ونقلت وسائل إعلام مصرية عن مصدر طبي قوله إن الفنانة اللبنانية ستخضع لعملية جراحية دقيقة، بسبب إصابات تعرضت لها إثر سقوط مفاجئ لجزء من سقف قاعة حفل غنائي كانت تحييه داخل أحد الفنادق.

وتعرضت مغربي لإصابات في الرأس وكدمات في مناطق متفرقة من الجسد، وقرر الفريق الطبي التدخل جراحياً بعد إجراء الفحوصات اللازمة.

وقال مصدر مقرب من الفنانة اللبنانية ومرافق لها بالمستشفى إن وضعها الصحي غير مستقر بعد أن أجريت أشعة مقطعية على الرأس لوجود اشتباه في إصابتها بارتجاج بالمخ.

وأكد أن مغربي حررت محضرا ضد إدارة الفندق لعدم صلاحية القاعة لتواجد الحضور، ما عرض حياتها للخطر.

وتسبب الحادث في توقف الحفل وسط حالة من الارتباك والقلق على سلامة الحاضرين، ووعود من إدارة الفندق بفتح تحقيق عاجل في الواقعة.

 

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