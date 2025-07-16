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القضاء يحسم قضية محمد رمضان!

16
JULY
2025
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أيدت محكمة جنح مستأنف الدقي في محافظة الجيزة، الأربعاء، حكم براءة الفنان محمد رمضان من الاتهامات الموجهة إليه بإهانة العلم المصري والإساءة إلى المرأة المصرية، خلال مشاركته في مهرجان "كوتشيلا" الدولي في أمريكا.

كما رفضت المحكمة الدعوى المدنية المقامة ضده، التي طالبت بإلزامه بتعويض قدره مليار دولار لصالح صندوق "تحيا مصر".

غاب محمد رمضان عن جلسة المحاكمة، في حين حضر عنه المحامي أحمد المحمدي سليمان، مدير مكتب الدكتور أحمد الجندي المحامي بالنقض، الذي ترافع كممثل قانوني أصيل عن الفنان.

كانت محكمة جنح الدقي قد قضت سابقاً ببراءة الفنان محمد رمضان من التهم المنسوبة إليه. وجاء ذلك بعد أن أقام محامٍ دعوى جنحة مباشرة، اتهم فيها رمضان بإهانة العلم المصري، والترويج لأفكار وصفها بـ"الهدامة"، مطالبًا بتعويض مالي قدره مليار دولار يُخصص لصالح صندوق "تحيا مصر".

استندت الدعوى إلى ظهور محمد رمضان في مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يضع العلم المصري على ظهره، وهو ما اعتبره المحامي إساءة إلى أحد أهم الرموز الوطنية. كما تطرقت الدعوى إلى وجود تلميحات رمزية في بعض الصور والمقاطع ربطها مقيم الدعوى بمفاهيم "الماسونية".

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