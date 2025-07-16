living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

تفاصيل مُفاجئة عن وفاة شقيق الفنان زياد برجي..

16
JULY
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

روى ناصر برجي، وهو شقيق الفنان زياد برجي، تفاصيل مفاجئة عن وفاة شقيقهما محمد حسني البرجي (أبو ربيع)، الذي فارق الحياة يوم الأحد الماضي متهمًا الجهات الطبية بالإهمال والتقصير.

وقال ناصر لـ "فوشيا": ما كان فيه شي. يلي صار مع خيي إهمال وتقصير. نزل على المستشفى لأنه كان يعاني من كريزة بحص، وكنا نحكيه فيديو كول، وكان عم يضحك ويمزح معنا.

وأضاف أن البروتوكول في المستشفى ينص على عدم إجراء صورة طبية إلا بعد صدور نتائج فحص الدم الذي يستغرق ساعتين.

وتابع: دخل المستشفى حوالي الساعة 4:30 بعد الظهر، وبقي في الطوارئ بين 3 إلى 4 ساعات، وكان يتألم كثيرًا. أعطوه 3 إبر مورفين، وبعدها صار يبصق دم. ثم أعطوه 6 إبر أدرينالين… فقع شريان الأبهر.

وأكد ناصر أن الطبيب الشرعي أشار إلى وجود "تقصير وإهمال" في متابعة الحالة.

وُوري جثمان الراحل الثرى يوم الاثنين بعد صلاة الظهر، في روضة الشهيدين في بيروت.

وأقيمت مراسم تقبّل التعازي مباشرة بعد الدفن في حسينية الرّضى، وتواصلت خلال يومي الاثنين والثلاثاء، بحضور العائلة والأقارب والأصدقاء.

وشهدت مراسم العزاء حضور عدد كبير من نجوم الفن اللبناني والعربي. (فوشيا)

 

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout