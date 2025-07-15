بالصور - هكذا ظهرت نادين الراسي لتكشف: لهذا السبب حُرمت من أولادي!

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خرجت الممثلة اللبنانية نادين الراسي عن صمتها وكشفت للمرة الأولى عن سبب حرمانها من ولديها كارل ومارسيل.



ونشرت نادين الراسي مقطع فيديو عبر حسابها على انستغرام كشفت فيه الحقيقة كاملة وقالت: "ما تستغربوا ليش عم طل عليكم بهيدا اللوك بس بهالعصر جسم المرأة ممكن يوصل لأخر الدني ودائماً، بس الصوت مرّات ممنوع يطلع برا أسنانها، اي وصلنا لهون".



وأخبرت نادين الراسي عن تعرضها للمضايقات والتحرش من قبل رجل أثناء وجودها مع ولديها في أحد الشاليهات في لبنان، وكيفية إنقاذها للموقف بعد رؤية ولديها لما حصل.



كما كشفت نادين الراسي أن السبب الأساسي وراء حرمانها منهما يتعلّق بمزاعم تتمحور حول رجل دخل غرفتها وتحرش بها إلا أن الموقف فُهم بطريقة خاطئة من قبل أولادها الذين أخبروا والدهم بما حصل، وذلك بحسب الملف السري الذي اطلعت عليه اليوم.



وأرفقت نادين الراسي المقطع بعبارة: "تؤبروني يا ماما شو بحبّكُن ورح ضلّ حبّكُن لآخِر نَفَس وإنتوا ملايكة ما خصّكُن هَيدا حقّكُن تسألوا البابا عن كلّ شي ما بتِفهَموا أو بتحسّوا في شي غلط هَيدا حقّكُن يا نور قلبي . ملاحظة : القضاء ما حَرَمني حقّي بالحضانة ".



وتابعت: "انتبهوا من أقرَب الناس بَسّ ما تخافوا لأنّو ألله معنا لما اخدوا الولاد منها وقالولها ملف سري مافيها تطلع علي".