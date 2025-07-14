من داخل مبنى الـ MTV.. إعلامية شهيرة تُعلن انضمامها إلى القناة!! (صور)

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أعلنت الإعلامية السورية أملي الجزائري انضمامها إلى قناة "أنا سوريا".



ونشرت أمل صورا من مبنى قناة mtv في النقاش وعلقت عليها قائلة: "بداية جديدة بخطوات ثابته مليانة شغف وحب لان الاحلام ما بتخلص و الطموح ما بينطفى بيسعدني اني قول تم انضمامي لفريق انا سوريا مع قناة mtv & studio vision يلي عطونا الفرصة نمثل بلدنا سوريا بكل فخر وبأجمل صورة بتليق فينا و بكل حدا عم يتابعنا كلي أمل تكون بداية بتشبه احلام كل السوريين وتعكس الحقيقة و الواقع و تبني مرحلة إعلامية كما نستحق ويليق بنا".

يُذكر أن أملي هي الابنة الوحيدة للفنانة صفاء سلطان، والدها هو الدكتور وسيم ‏نور الدين الجزائري، الذي يشغل منصبًا هامًا في شركة ‏مايكروسوفت في الولايات المتحدة.