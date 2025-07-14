من داخل مبنى الـ MTV.. إعلامية شهيرة تُعلن انضمامها إلى القناة!! (صور)

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أعلنت الإعلامية السورية أملي الجزائري انضمامها إلى قناة "أنا سوريا".
ونشرت أمل صورا من مبنى قناة mtv في النقاش وعلقت عليها قائلة: "بداية جديدة بخطوات ثابته مليانة شغف وحب لان الاحلام ما بتخلص و الطموح ما بينطفى بيسعدني اني قول تم انضمامي لفريق انا سوريا مع قناة mtv & studio vision يلي عطونا الفرصة نمثل بلدنا سوريا بكل فخر وبأجمل صورة بتليق فينا و بكل حدا عم يتابعنا كلي أمل تكون بداية بتشبه احلام كل السوريين وتعكس الحقيقة و الواقع و تبني مرحلة إعلامية كما نستحق ويليق بنا".
يُذكر أن أملي هي الابنة الوحيدة للفنانة صفاء سلطان، والدها هو الدكتور وسيم نور الدين الجزائري، الذي يشغل منصبًا هامًا في شركة مايكروسوفت في الولايات المتحدة.