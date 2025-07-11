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أصيب بتجلطات.. فنان شاب يكشف عن إصابته بمرض غريب!

11
JULY
2025
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أعلن الفنان المصري الشاب آدم الشرقاوي تعرضه لأزمة صحية غريبة، خلال العامين الماضيين، أبعدته عن الساحة الفنية. 

وتسببت تلك الأزمة في إصابته بتجلطات بالدم وزيادة وزنه لأكثر من 110 كيلوغرامات.

وكتب آدم منشوراً مطولا، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، تصدر بعده محركات البحث، بعدما كشف خلاله تفاصيل أزمته الصحية، وقال: "كنت بعيداً عن مواقع التواصل الاجتماعي منذ فترة طويلة، لأنني كنت أحتاج لوقت من الراحة".

وأضاف: "منذ عامين كنت مريضا للغاية، وتجاوز وزني 110 كيلو غرامات، و كنت لا أستطيع التنفس، حيث أصبت بحالة ضبابية في الدماغ، لدرجة أنني لم أتذكر الأيام بوضوح".

وتابع قائلا: "هذا بجانب معاناتي من آلام في المفاصل لدرجة إني لم أستطع الوقوف على قدمي، والأسوأ من ذلك أنني كنت أعاني من جلطات دموية في قدمي، وأجزاء متفرقة من جسدي كله وكان منتفخا بسبب مشكلات في الكلى".

وأضاف الممثل الشاب: "كنت أكره كل شيء في نفسي، وكلما نظرت في المرآة لم أتعرف على ملامحي التي فقدتها، إلا أنني الآن أصبحت أفضل من أي وقت مضى، وعدت لوزني الطبيعي 80 كيلو غراما، وأشعر أنني بطل رياضي أكتر من أي وقت، وأصبحت أركز في كافة التفاصيل وأتذكرها جيداً وكل أعضائي تعمل بشكل طبيعي من دون مشكلات صحية".

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