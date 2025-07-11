هل أصيب عادل إمام بهذا المرض الخطير؟

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تطرق الكاتب أكرم السعدني إلى الأخبار التي أُثيرت خلال الفترة الماضية بشأن إصابة الفنان المصري الكبير عادل إمام بمرض الألزهايمر، موضحاً أنه على تواصل دائم بـ"الزعيم".

وقال أكرم السعدني في تصريحات إعلامية: "أنا بقعد مع عادل إمام دلوقتي بنتكلم في تاريخ الفن، الناس اللي بتقول عادل إمام جاله زهايمر، لما أخوه بيكون عنده أو أخو زوجته بيدوله التليفون أكلّمه، وأنا نفسي أسجّل لعادل ذكرياته مع عبد الرحمن الخميسي".



وسبق لأكرم السعدني أن كشف كواليس لقائه مع عادل إمام، حيث قال في منشور عبر حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "أمضيت ساعات مرت كما الحلم مع العدّول الجميل وشقيقه الأصغر صديق سنوات العمر عصام، تذكّرنا معشوقتنا المشتركة الجيزة وأحياءها، عشنا مع أهلها بل أمضينا وسطهم أجمل سنوات العمر العمرانية والهرم وحارة سمكة والبحر الأعظم ونوادر السعدني والعدّول وسعيد وصلاح، ولقاءات العمالقة الخميسي وكامل الشناوي وزكريا الحجاوي".



من ناحية أخرى، تصدّر الفنان عادل إمام مواقع التواصل الاجتماعي بعد انتشار صورة جمعته بأفراد أسرته خلال عقد قران حفيده الأول، عادل إمام جونيور، نجل المخرج رامي إمام، ورغم التفاعل الإيجابي الواسع مع الصورة، أثار البعض جدلاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي مدّعين أن الصورة معدّلة بتقنية الذكاء الاصطناعي AI.