living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

هل أصيب عادل إمام بهذا المرض الخطير؟

11
JULY
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

تطرق الكاتب أكرم السعدني إلى الأخبار التي أُثيرت خلال الفترة الماضية بشأن إصابة الفنان المصري الكبير عادل إمام بمرض الألزهايمر، موضحاً أنه على تواصل دائم بـ"الزعيم".

وقال أكرم السعدني في تصريحات إعلامية: "أنا بقعد مع عادل إمام دلوقتي بنتكلم في تاريخ الفن، الناس اللي بتقول عادل إمام جاله زهايمر، لما أخوه بيكون عنده أو أخو زوجته بيدوله التليفون أكلّمه، وأنا نفسي أسجّل لعادل ذكرياته مع عبد الرحمن الخميسي".

وسبق لأكرم السعدني أن كشف كواليس لقائه مع عادل إمام، حيث قال في منشور عبر حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "أمضيت ساعات مرت كما الحلم مع العدّول الجميل وشقيقه الأصغر صديق سنوات العمر عصام، تذكّرنا معشوقتنا المشتركة الجيزة وأحياءها، عشنا مع أهلها بل أمضينا وسطهم أجمل سنوات العمر العمرانية والهرم وحارة سمكة والبحر الأعظم ونوادر السعدني والعدّول وسعيد وصلاح، ولقاءات العمالقة الخميسي وكامل الشناوي وزكريا الحجاوي".

من ناحية أخرى، تصدّر الفنان عادل إمام مواقع التواصل الاجتماعي بعد انتشار صورة جمعته بأفراد أسرته خلال عقد قران حفيده الأول، عادل إمام جونيور، نجل المخرج رامي إمام، ورغم التفاعل الإيجابي الواسع مع الصورة، أثار البعض جدلاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي مدّعين أن الصورة معدّلة بتقنية الذكاء الاصطناعي AI.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout