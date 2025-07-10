ممثل شهير يغفو على المدرجات أثناء المباراة! (صورة)

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رصدت عدسات المصورين الممثل البريطاني الشهير هيو غرانت وهو يغفو على المدرجات خلال إحدى مباريات بطولة ويمبلدون للتنس، التي جمعت بين الصربي نوفاك دجوكوفيتش والإيطالي فلافيو كوبولي.

ظهر غرانت، البالغ من العمر 64 عامًا، وهو يغطي ناظريه بالنظارات ويغفو بعمق داخل المنصة الملكية أثناء شوط كسر التعادل (تاي بريك) من المجموعة الأولى في لقاء ربع النهائي.



وكان إلى جانبه عدد من الشخصيات البارزة، من بينها زوجته آنا، والملكة كاميلا زوجة ملك بريطانيا، إلى جانب عدد من المشاهير الذين حضروا المباراة.

وأثارت هذه اللقطة الطريفة ردود فعل واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تفاعل المتابعون مع هذه الصورة غير المتوقعة.



على الصعيد الرياضي، تأهل النجم الصربي دجوكوفيتش إلى نصف نهائي بطولة ويمبلدون بعد فوزه على كوبولي في مباراة قوية استمرت 3 ساعات و10 دقائق، بنتيجة 6-7 (6-8)، 6-2، 7-5، 6-4.



وسيواجه دجوكوفيتش في نصف النهائي المصنف الأول عالميًا الإيطالي يانيك سينر، الذي تأهل بدوره بعد تغلبه على الأميركي بن شيلتون بثلاث مجموعات نظيفة: 7-6 (7-2)، 6-4، 6-4.