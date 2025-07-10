وتعرض عبد العزيز لأزمة صحية استدعت نقله إلى المستشفى، ودخل في غيبوبة، وفقا لتقارير صحفية مصرية.

ونقل عبد العزيز إلى المستشفى بعد شعوره بآلام في الظهر، وتبين إصابته بعدوى فيروسية في الدم تسببت في ارتفاع نسبة السكر، حسب صحيفة "المصري اليوم".

وقبل ساعات من الوفاة، حرص زكي على طمأنة جمهور عبد العزيز وزملائه في الوسط الفني بشأن استقرار حالته الصحية.

يذكر أن آخر أعمال عبد العزيز كانت فيلم "الدشاش" بطولة محمد سعد، ومسلسل "شهادة معاملة أطفال" لمحمد هنيدي.