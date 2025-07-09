توقعات لـ ليلى عبد اللطيف تضرب من جديد: "تصعيد إسرائيلي مفاجئ وآخر خطاب لشخصية بارزة والحزب يستعد للرد"!

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شاركت ليلى عبد اللطيف في حلقة استثنائية مع الإعلامي علي ياسين عبر قناة "الجديد" وذلك بعد غيابها لمدة 6 أشهر.



وأطلقت عبد اللطيف عدة توقعات، مشيرة إلى ان العنوان العريض للمرحلة المقبلة سيكون "المزيد من الحروب".

أبرز التوقعات:

الرئيس نبيه بري يتفاجأ من موقف يصدر عن أحد الحلفاء مما سيجعله منزعجا جدا ويقوم باتخاذ تصرف حاسم تجاه هذا الحليف.



بري في ظهور إعلامي خاص للإعلان عن اتفاق مفاجئ وهام بشأن قضية السلاح وإعادة الإعمار قد تجعل هذا الإنجاز بديلا عن الحرب.



تسليم للسلاح في المرحلة المقبلة.

الرئيس نبيه بري سيحسم مسألة السلاح بقرار واحد يأخذه وحده بمشاركة الرئيسين جوزيف عون ونواف سلام تحت عنوان السلاح خارج الدولة انتهى.



تصعيد إسرائيلي مفاجئ على الأراضي اللبنانية في المرحلة المقبلة.



الهدف من تصعيد العدو الإسرائيلي الضغط لنزع سلاح المقاومة وحزب الله يستعد للرد ويرد الصاع صاعين.



سيكون آخر خطاب تلقيه شخصية بارزة في العالم قبل ان تقتل او تهرب او تختفي وسنرى هذا الحدث عبر الإعلام ومصير هذه الشخصية سيبقى مجولا لفترة.



لبنان وسوريا متجهان نحو التطبيع



عودة الحرب ما بين ايران وإسرائيل سيكون محصورا بقرار أميركي والرئيس دونالد ترامب يحذر الطرفين، وهذه الحرب ستتجدد لفترة بهدف ضرب بعض المنشآت النووية في ايران.



لن يستطيع أحد ضرب او الوصول إلى المنشآت النووية الإيرانية وهذا الملف لن يشهد حلا عسكريا بل عن طريق المفاوضات.