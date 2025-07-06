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خلاف "ينفجر" بين الممثلة اللبنانية الشهيرة والمخرج!

6
JULY
2025
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شهد الخلاف المسرحي بين الفنانة اللبنانية ريتا الحايك والمخرج جاك مارون، تطورًا جديدًا، بعد إصدار وكيل الحايك القانوني، المحامي كابي جرمانوس، بيانًا يتهم فيه مارون بنشر مزاعم "عارية من الصحة" وارتكاب تجاوزات مهنية وقانونية ألحقت أضرارًا مادية ومعنوية بموكلته.

وجاء في البيان أن الحايك هي المبادِرة الأصلية إلى اقتباس العمل المسرحي العالمي venus، وأنها تحتفظ بكل الأدلة والمستندات التي تثبت ذلك.

كما طُلب من مارون تقديم أي مستند قانوني يُثبت امتلاكه للحقوق الفكرية أو الأدبية لما أسماه بـ"فينوس اللبنانية"، والتي وصفها البيان بأنها "محاولة فاشلة لابتداع واقع قانوني غير قائم".


البيان اعتبر أن مشروع "فينوس اللبنانية" كما يقدّمه مارون يمثل مخالفة قانونية صريحة تهدف إلى استغلال اسم ريتا الحايك وشهرتها الفنية، مؤكدًا أن الحايك أدّت دورًا أساسيًا في تطوير العمل وإنجاحه، قبل أن تقرر الانسحاب منه رسميًا قبل انطلاقه بما لا يقل عن شهرين، نتيجة لما وصفه البيان بـ"سوء إدارة" المخرج وتصرفاته الكيدية.


وعلى الرغم من انسحاب الحايك الرسمي، أشار البيان إلى أن جاك مارون واصل الترويج للعمل، مستخدمًا صورة الفنانة في الإعلانات التسويقية الخاصة بجولة المسرحية الدولية، متجاهلًا إعلانها العلني عدم المشاركة.

ووُصفت هذه الخطوة بأنها محاولة "استغلال حتى اللحظة الأخيرة" لشهرتها، رغم الخلافات الحادة التي كانت قد نشأت.


كما أكد البيان في ختامه أن ريتا الحايك تلتزم بالمصداقية والمهنية في مسيرتها، لكنها اضطرت إلى سلوك المسار القانوني الكامل في لبنان وفي أي دولة يُعرض فيها العمل، بهدف تحصيل حقوقها وحماية مكانتها الفنية، ومحاسبة كل من أسهم في الإضرار بها. (فوشيا)

هذا وكانت الممثلة اللبنانية ريتا حايك نشرت توضيحاً لجمهورها عقب إطلاق بوستر جديد لمسرحية "Venus" التي اشتهرت فيها بدور "Vanda" إلى جانب الممثل اللبناني بديع أبو شقرا، وقد استُبدلت فيه بالممثلة اللبنانية رولا بقسماطي، في العروض المقبلة في دبي وكندا.


وفي مقطع فيديو شاركته عبر حسابها الرسمي على إنستغرام، قالت حايك: "أود أن أشكركم جزيلاً على كل رسائلكم وتضامنكم، فعلاً ليس لدي كلام يعبّر. بعد أن أنتشر إعلان لمسرحية "فينس" التي هي تقليد، لنقل الأمور كما هي، من "فينس" اللبنانية الأصلية التي عرضت قبل عشر سنوات، والتي عادت قبل بضعة أشهر وحققت نجاحاً كبيراً تجاوز 120 عرضاً نُفدت تذاكرها بالكامل".


وتابعت: "من الأسباب الرئيسية لهذا النجاح، بكل تواضع، هو الدور الذي عملت عليه، وصنعته بجهد، وابتكرت من خلاله شخصية "فاندا" اللبنانية. شاركت معكم هذا النجاح والفرح، وضروري أن أضعكم في الصورة وأجيب على الأسئلة مرة واحدة، "فينس" اللبنانية التي عرفتموها وأحببتموها، والتي حققت هذا النجاح، ليست هي نفسها التي ستعرض في كندا أو دبي".

وأضافت: "جزء من هذا النجاح تحقق بفضل ثلاثة من أصدقائي الذين عملوا سوياً، واجتهدوا سوياً، وبنوا رؤيتهم لهذه المسرحية سوياً. ما حدث هو أنني سُلبت حقوقي المادية والفنية من أقرب الناس، من هؤلاء الناس الذين اعتبرتهم أصدقاء. سأعرف كيف أستردها، سأعرف كيف أحصل على حقوقي".

وأعرب الكاتب طارق سويد عن دعمه لحايك في منشور عبر حسابه على إنستغرام، قال فيه: "إلى جانبك حتى النهاية، كما كنتِ دائماً إلى جانبي منذ البداية. إلى جانبي بالفعل لا بالكلام... للآخر حدك ودائماً. بحبك".

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