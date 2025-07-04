بالصور: زفاف مذيعة الmtv وطليق زميلتها!

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احتفلت مذيعة قناة MTV كريستال سعادة بزفافها على المواطن روي بو مارون في حفل فاخر تميز بأجوائه المميزة، بحضور الأهل والأصدقاء وعدد من زملائها في المحطة. تألقت كريستال بفستان ملكي حمل توقيع المصمم اللبناني العالمي جورج حبيقة.



وقد أحيا السهرة كل من الفنانين اللبنانيين ملحم زين، نادر الأتات، وكارلوس، حيث شارك العروسان الرقص على أنغام الأغاني.



يذكر أن العريس روي بو مارون هو طليق زميلة زوجته في ال mtv نبيلة عواد.