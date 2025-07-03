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رونالدو في بيروت وكيم كارداشيان ترقص الدبكة... ما القصة؟

3
JULY
2025
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انتشر في الساعات القليلة الماضية مقطع فيديو ضم شخصيات شهيرة من عالم الفن والرياضة وصولاً إلى السياسة، بشكل كبير على مواقع التواصل الإجتماعي في لبنان بسبب محتواه الغريب والمميز الموّلد باستخدام الذكاء الإصطناعي.

وتضمن مقطع الفيديو الذي أعدّه صانع المحتوى المعروف باسم “ADV KIKI”، سلسلة مقاطع لشخصيات عالمية مثل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، والرئيس الأميركي دونالد ترامب، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والملكة الراحلة اليزابيث الثانية والمغنية سيلينا غوميز وغيرهم... أثناء وجودهم في لبنان مع انطلاق الموسم السياحي في فصل الصيف.

وظهر رونالدو في بداية المقطع أثناء وجوده في ساحة الشهداء، في العاصمة بيروت وهو يضع العلم اللبناني على كتفيه خلال تأدية أغنية "لبناني" الشهيرة للنجم عاصي الحلاني.

وتضمن المقطع لقطات أظهرت الرئيس الأميركي دونالد ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين وهما يلعبان لعبة "الطاولة" الشهيرة، بالإضافة إلى عالم الفيزياء ألبرت أينشتاين والدكتاتور النازي أدولف هتلر أثناء وقوفهما أمام صخرة الروشة مع العلم اللبناني أيضاً.

وظهرت الملكة البريطانية الراحلة إليزابيث الثانية وهي تقف أمام منقل الفحم، بالإضافة إلى النجمة جينيفر أنيستون أثناء عملها في فرن للمناقيش والرئيس الروسي فلاديمير بوتين وهو يتجول في بيروت على متن دراجة نارية.

وتخلل المقطع أيضاً سلسلة لقطات للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مع الممثل اللبناني حسين قاووق، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وزوجته، والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون مع المغنية نيكي ميناج، بالإضافة إلى سيلينا غوميز وجاستن بيبر، وريهانا، وتايلور سويفت والأميرة الراحلة ديانا، ونجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان وهم يستمتعون على شاطئ البحر ويرقصون الدبكة.

وتفاعل الجمهور بشكل كبير مع هذا المقطع، حيث كتب أحد الأشخاص: "الفيديو المنتظر"، بينما كتب آخر: "أحلام العصر".

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