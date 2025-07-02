بعد كلامه عن السيّد.. راغب علامة يخضع للتحقيق؟

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حضر الفنان راغب علامة إلى قصر عدل بيروت، اليوم الأربعاء، حيث أدلى بإفادته بناء للإخبار المُقدّم ضده بشأن مكالمة قال إنها “مفبركة” ونُسبت إليه جرى نشرها خلال الحرب الإسرائيلية الأخيرة على لبنان.

وذكر علامة في تصريح عقب خروج من قصر العدل إنه مثُل أمام القاضية ميرنا كلاس التي استمعت إليه وأقامت استجواباً دقيقاً شمل كافة التفاصيل المرتبطة بالقضية.

وأعلن علامة أنه جرى الاتفاق في ختام الاستجواب مع الجهة المُدعية على التراجع عن الإخبار وانتهى الأمر والحقيقة ظهرت للجميع، مؤكداً أنه “يحترم دماء الشهداء ودماء الأمين العام السابق لحزب الله الشهيد السيد حسن نصرالله”.