"تحمّلت الكثير بسبب شيرين".. ماذا حصل بين الأخيرة وأنغام؟

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كشفت الفنانة المصرية أنغام أنها تحملت الكثير من الضغوط خلال السنوات الماضية، بسبب الإساءة لها عبر منصات التواصل الاجتماعي من محبي المطربة شيرين عبد الوهاب.

وأوضحت أنغام في مداخلة هاتفية مع المذيعة لميس الحديدي، أنها تتواجد في أحد المستشفيات منذ صباح السبت الماضي، وأخفت الخبر عن المحيطين بها، لرغبتها في عدم إزعاجها، ثم فوجئت بحملات عبر منصات التواصل الاجتماعي تتهمها بالتآمر ضد شيرين عبد الوهاب بعد الأزمة التي واجهتها خلال حفلها بمهرجان موازين.

وتساءلت أنغام عن علاقتها بما قد يحدث لمطربة اخرى في المغرب لكي يهاجمها الجمهور، مؤكدة أنها صُدمت مما كتبه بعض الفنانين عبر منصات التواصل الاجتماعي، والذين ألمحوا إلى تورطها في انتقادات الجمهور لشيرين عبد الوهاب.

وأكدت أنها لن تصمت مجدداً، بعدما صبرت لمدة 4 سنوات على تلميحات من عدة أشخاص بينهم شيرين عبد الوهاب نفسها، وقررت اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي شخص يذكر اسمها بشكل سلبي.

وقالت أنغام إنها قاضت أحد رواد منصات التواصل الاجتماعي الذي كتب تعليقاً يسألها عن موعد توقفها عن استهداف شيرين عبد الوهاب، لافتة إلى حصولها على حكم ضده بالحبس، تم تنفيذه.

وبكت أنغام وهي تشكو من تعرضها للظلم بسبب تعاطف بعض الإعلاميين مع شيرين عبد الوهاب واندفاعهم للدفاع عنها، متجاهلين تعرضها للإساءة باستمرار بسبب تلك الأزمات.

ولفتت إلى أن بعض المنتفعين المحيطين بشيرين عبد الوهاب هم من يقومون بنشر تلك الشائعات، لأسباب ومصالح تخصهم، وهو ما لم تعد قادرة على تحمله.

وناشدت أنغام محبيها التوقف عن مقارنتها بأي فنانة اخرى، أو انتقاد الآخرين بدافع حبهم لها، لأن ذلك يسيء لها في النهاية ولا يمنحها شعور السعادة.