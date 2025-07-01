بالفيديو: ممثلة لبنانية شهيرة تخضع للتحقيق الجنائي!

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خضعت الممثلة نادين الراسي للتحقيق في المباحث الجنائية بتهمة "العمالة" وذلك بعد ان ادعت إحدى المحاميات على الراسي، بحسب ما أفادت “الجرس”. وبعد انتهاء التحقيق معها، نشرت “الجرس” فيديو للحظة خروج الراسي من التحقيق وقالت: “كل شي كان كتير منيح وعملوا شعلن بشكل كتير لايق”. وأضافت: “مستوعبين انو أنا حدا عفوي وما كان القصد شي”. وتابعت: “مضيت على ورقة انو ما بقى جيب سيرتو لأفيخاي أدرعي”.







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