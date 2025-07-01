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بعد انتقاد الجمهور لإطلالتها وغنائها على المسرح... طبيبها يعلّق: هذا هو السّبب!

1
JULY
2025
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بعد موجة الانتقادات التي تعرضت لها الفنانة شيرين عبد الوهاب بسبب اعتمادها على تقنية "البلاي باك" في حفلها الأخير بمهرجان موازين، خرج طبيبها الخاص الدكتور نبيل عبد المقصود ليكشف الحقيقة الكاملة وراء أدائها.

وأوضح الدكتور عبد المقصود الظروف الصحية الطارئة التي مرّت بها شيرين صباح يوم الحفل التي أثرت كثيرًا في قدرتها على الغناء المباشر، مؤكداً أن الفنانة فضّلت الاستمرار والوقوف أمام جمهورها رغم المرض والتعب.

وفي منشور عبر حسابه على "فيسبوك"، كشف الدكتور نبيل عبد المقصود، الطبيب الخاص بالنجمة المصرية، أن شيرين كانت في حالة صحية ممتازة عند سفرها إلى المغرب قبل الحفل بيومين، وكانت سعيدة جدًا بالمشاركة في مهرجان موازين.

لكنه أوضح أن شيرين تعرضت صباح يوم الحفل لأزمة صحية بسبب نزلة معوية حادة. وأشار إلى أن الأطباء في المغرب نصحوها بالراحة والاعتذار عن الحفل، لكنها رفضت احترامًا وحبًا لجمهورها، رغم شعورها بالإجهاد الشديد.

كان الجمهور ينتظر بفارغ الصبر عودة النجمة المصرية إلى الساحة الفنية، وقدّمت باقة من أشهر أغانيها مثل "حبيبي نساي"، و"على بالي"، و"أنا مش بتاعة الكلام ده"، و"الوتر الحساس"، لكن الأداء باستخدام "البلاي باك" أثار استياء بعض المتابعين الذين رأوا أن الحفل لم يرقَ إلى التوقعات، وهو ما دفع طبيبها الخاص إلى الخروج عن صمته.

وشهد الحفل العديد من المواقف التي وثّقها الحضور من بينها الاستقبال الحافل الذي حظيت به شيرين عبد الوهاب، ما دفعها للتأثر والبكاء على المسرح، وكذلك اختلال توازنها في أثناء تحركها على خشبة المسرح، حتى كادت أن تسقط، بالإضافة إلى استجابتها لطلب معجبة بالصعود إلى المسرح، والغناء معها.

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