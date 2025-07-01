هل انفصلت نانسي عجرم عن زوجها؟!

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علّقت الفنانة نانسي عجرم على الشائعات التي تطالها وعائلتها، وقالت "نحنا لأنّنا شخصيّات عامة، دايماً بيحكوا الناس، بيطلع دايماً شائعات".

وأضافت عجرم: "3/4 الشائعات يلي طلعت عليي منها مظبوطة، إذا مش كلها تقريباً، بس ما بقى اتفاعل معن، لانه عندي اشيا اهم بكتير، عندي الالبوم والاغاني، عندي الحفلات وكلّ شي عم قدمو".

وتابعت: "أكيد ما رح اجي ردّ على شائعات، وهني رح يزهقوا بالاخر".

وقالت عجرم: "ما بحياتي غزيت شائعة كرمال غنّية".

وعن أخبار طلاقها، أوضحت أنّ هذه الشائعات تطالها منذ زواجها، وقالت "تعودت عليها، والناس يلي طلعوا هيدي الشائعة يمكن هني حسوا حالن دعموا الغنية منن لحالن مش أنا".