تعرّضت لحادث خطير... هذا ما حصل مع فنانة شهيرة خلال حفلها!

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تعرضت الفنانة العالمية بيونسيه، لموقف مخيف أثناء أدائها إحدى أغانيها الكلاسيكية، خلال حفل أُقيم في ملعب في مدينة هيوستن، ضمن أولى محطات جولتها "كاوبوي كارتر" حيث علقت في الهواء.

وظهرت بيونسيه جالسة على سطح السيارة المكشوفة وهي تنحدر بزاوية حادة، متمسكة بأحد الكوابل لتفادي السقوط.



وفي تلك اللحظة، انقطعت الموسيقى، فالتقطت بيونسيه الميكروفون وقالت: "توقفوا، توقفوا، توقفوا، توقفوا".



ورغم ذلك ابتسمت الفنانة للجمهور الذي كان يهتف ويشجعها، ومن ثم قالت بهدوء: "شكرا لصبركم".

وبعد أن وصلت السيارة إلى الأرض بأمان، قالت بيونسيه للجمهور: "إذا حدث وسقطت، فأنا أعلم أنكم ستمسكون بي".