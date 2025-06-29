بالفيديو : مطربة لبنانية شهيرة تثير الجدل .. مجدداً!

-----------------------------------------------------------------------------------------المطربة ماجدة الرومي تثير الجدل مجدداً من المغرب: "جيت من بيروت كنت بشبه بالون منفوخ من أحداث الأيام الماضية والصواريخ اللي كانت عم تعبر وجيت لهون لقيت اني أنا بمحل متل اللي حدا شكه دبوس وهدي!" .. مما أثار زوبعة تعليقات سلبية حول ما قالته وإعتبره البعض إستهزاءً ببلدها لبنان وتمجيداً لبلد أخر.

وهذه المرة الثانية التي تتعرض فيه الرومي للهجوم بعض أن إنتقدت الأحوال في لبنان خلال حفلها في الامارات سابقاً.