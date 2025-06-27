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مؤرخ تركي يدعو لإغلاق مسجد آيا صوفيا ومنع المسلمين والسياح من دخوله...هذا هو السبب!

27
JUNE
2025
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اقترح المؤرخ التركي الشهير إيلبير أورطايلي إغلاق مسجد آيا صوفيا أمام الزيارات، سواء من السياح أو المصلين، بسبب خطر انهيار المبنى.

ونقلت عن المؤرخ صحيفة “جمهوريت” التركية المعارضة قوله: “لا ينبغي السماح لأحد بدخول آيا صوفيا وإلا سينهار هذا المبنى الذي يبلغ عمره 1500 عام، وتحته فراغات، وهناك ممرات تحت الأرض، وهو بحاجة إلى ترميم جاد. في هذه الحالة، ربما يُسمح فقط للخبراء ورجال الدين بدخوله في أيام معينة، أو تنظيم صلوات لكبار المسؤولين. ولو استمر الوضع على هذا المنوال لتعرض المبنى لأضرار جسيمة، وانهار السقف، وتحمل بلدنا المسؤولية”.

وأوضح المؤرخ أن المبنى لم يخضع لترميم جذري منذ القرن السادس عشر، بينما يزوره سنويا مليونا شخص.

وشدد أورطايلي على ضرورة إغلاق المبنى أمام المسلمين والمسيحيين على حد سواء قائلا: “إذا أردتم إقامة الصلاة، يمكنكم فعل ذلك في مسجد السلطان أحمد أو السليمانية”.

خلفية عن أورطايلي:

– ترأس متحف توبكابي في إسطنبول من عام 2005 إلى 2012،
– متخصص في تاريخ الإمبراطورية العثمانية،
– حصل على وسام بوشكين عام 2007 تقديرا لمساهماته البارزة في نشر اللغة الروسية ودراستها، والحفاظ على التراث الثقافي.

أعمال الترميم الجارية:

– أفاد وزير الثقافة والسياحة التركي محمد نوري إرسوي أن الخبراء بدأوا في أبريل الماضي مرحلة جديدة من أعمال تعزيز مقاومة الزلازل في المسجد،
– سيشمل الترميم القبة الرئيسية، التي سيتم إغلاقها وتثبيتها مؤقتا على أربعة أعمدة أثناء العمل،

– تستمر أعمال الترميم لتعزيز مقاومة الزلازل منذ صيف 2023، دون تقييد دخول المصلين أو السياح،
– تم إنشاء نموذج إلكتروني ثلاثي الأبعاد للمسجد ومباني المجمع بناء على تحليل العديد من المخططات الأرشيفية.

السياق التاريخي الأخير:

– في أب 2020 وقّع الرئيس رجب طيب أردوغان مرسوما يحول متحفي آيا صوفيا وخَوْرَة (كاريه) إلى المسجدين لبدء إقامة الصلوات الإسلامية فيهما،
– أُقيمت أول صلاة في آيا صوفيا في تموز 2020،

منذ كانون الثاني2024 أصبح الطابق الأرضي من آيا صوفيا مخصصا فقط للصلوات الإسلامية، بينما يُسمح للسياح بالدخول إلى الطابق العلوي مقابل تذكرة بقيمة 25 يورو.

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