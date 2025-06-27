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رفض عرضا قيمته 4 ملايين دولار.. محمد رمضان يفجر مفاجأة

27
JUNE
2025
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كشف الفنان المصري، محمد رمضان، عن رفضه قبل أيام عرضا للقيام ببطولة مسلسل تلفزيوني، مقابل أجر كان سيصبح الأعلى في تاريخه.

ونشر رمضان مقطع فيديو عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، لتوضيح أمر هام يسأل عنه جمهوره خلال الفترة الأخيرة، ويتعلق بغياب رمضان عن الدراما التلفزيونية، خاصة أن آخر مسلسل تلفزيوني قدمه كان قبل عامين وهو "جعفر العمدة".

وأكد رمضان في مقطع الفيديو أنه يتحدث من منطلق "حق الرد"، وذلك للرد على الشائعات التي تتحدث عن كونه غائبا عن الدراما التلفزيونية خلال الفترة الأخيرة بسبب ارتفاع أجره.

وشدد بطل مسلسل "الأسطورة" أن هذا الأمر غير حقيقي، خاصة أنه لن يسمح للأموال بأن تحرم جمهوره منه، والسبب الحقيقي في غيابه يعود إلى تركيزه المنصب على السينما في الآونة الأخيرة.

وأوضح رمضان أن فيلم "الأسد" الذي يقوم ببطولته حاليا، أخذ منه وقتا طويلا من أجل التحضيرات والتصوير، وحينما يشاهده الجمهور سيعلم بكم الجهد المبذول فيه، وأنه عمل يستحق التركيز والتفرغ. ليفاجئ رمضان بعدها الجميع، بأن آخر عرض حصل عليه من أجل بطولة مسلسل تلفزيوني، بلغت قيمته 4 ملايين دولار، أي ما يقترب من 200 مليون جنيه مصري.

وتلقى رمضان ذلك العرض قبل أسبوع واحد، ولكنه رفض العرض، رغم كونه لم يطلب من قبل الحصول على المبلغ الذي عرض عليه.

وبرر رمضان رفضه لذلك العرض الضخم، بكونه يركز على فيلم "أسد"، وكذلك الفيلم الذي يقوم ببطولته بعد فيلم "أسد"، مؤكدا على أنه فيلم صعب للغاية.

 

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