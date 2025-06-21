ضبط فنانة بتهمة حيازة مواد مخدرة.. ونشر صورتها

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أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، الجمعة، عن ضبط مواطنة بحوزتها مواد مخدرة ومؤثرات عقلية بغرض التعاطي، وذلك ضمن حملة مستمرة تنفذها الإدارة العامة لمكافحة المخدرات.

وأرفقت الوزراة في بيانها عبر حسابها في منصة "إكس"، صورة للفتاة وهي تجلس على الأرض، ويداها مقيدتان خلف ظهرها، وترتدي تيشيرت أبيض وبنطالا رماديا، في حين أكدت مصادر مطّلعة أن المعنية هي الفنانة الكويتية شجون الهاجري.

ووفقا لبيان الوزارة، فإن عملية الضبط جاءت بعد رصد وتحريات دقيقة، وأسفرت عن العثور على مواد مخدرة من نوعي "الماريغوانا" و"الكوكايين"، إضافة إلى مؤثرات عقلية، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهمة، وإحالتها إلى الجهات المختصة.

"تفاعل واسع"

بالمقابل، أثار الإعلان موجة تفاعل واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبّر عدد من المتابعين عن صدمتهم من الحادثة، في حين أبدى آخرون اعتراضهم على ما اعتبروه "تشهيرا غير مبرر"، مشيرين إلى أسماء شهيرة أخرى تورطت في "التعاطي" ولم تنشر صورهم.

كما اعتبر آخرون أن الفنانة "مريضة تتعاطى المخدرات" وتحتاج إلى مساعدة طبية لعلاجها.

يشار إلى أن شجون الهاجري واحدة من أبرز الوجوه الفنية في الكويت، ولها رصيد كبير من الأعمال الدرامية إضافة إلى عدد واسع من المسرحيات التي استهدفت فئة الأطفال والمراهقين.

ولم يصدر عن الفنانة شجون الهاجري حتى الآن أي تعليق رسمي على الواقعة.