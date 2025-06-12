بالفيديو - إعلامي لبناني شهير و عدم القدرة على تأمين دواء للسرطان!

A + A -

---------------------------------------------------------------------------------------------



أعلن الإعلامي نيشان ديرهاروتيونيان عن أزمة صحية خطيرة يعيشها أحد أفراد عائلته بعد إصابته بمرض السرطان وعدم قدرته على تأمين العلاج الخاص به.

ونشر نيشان فيديو عبر حسابه على "إنستغرام" وثّق من خلاله معاناته في تأمين العلاج لأحد أفراد عائلته، كاشفًا عن مروره بيومين وصفهما بـ"الألم والخوف والذل والإهانة والعجز" خلال رحلة البحث عن الدواء، في إشارة إلى عمق الأزمة التي واجهها في الحصول على الرعاية الصحية اللازمة.

ووجّه نيشان رسالة شكر لكل الأصدقاء الذين يحاولون البحث معه عن علاج السرطان وتأمينه، سواءً داخل أو خارج لبنان، كما عبر عن امتنانه للأطقم الطبية والتمريض داخل المستشفيات التي تعمل على علاج المرضى، موضحاً أنهم يصبحون كما لو كانوا عائلة ثانية.

نيشان أكدّ أنه سبق وشارك في تقديم العديد من الحلقات التي تناولت معاناة بعض الأسر في رحلة السرطان، مشيراً إلى أنه لم يكن على دراية بأن الوضع يحمل كل هذا الألم في الواقع، ما دفعه للتعبير عن تعاطف مضاعف مع المرضى الذين يعانون في صمت، دون منبر أو صوت.

وقال نيشان إن تأمين الدواء رحلة صعبة وشاقة للغاية، إذ إن بعض العلاجات السرطانية المتوفرة في السوق، قد تحمل فخاً أكبر من المرض، فقد تكون غير أصلية أو فاسدة أو ثمنها ليس في متناول المريض العادي، ما يزيد الوضع سوءاً.

وشدد نيشان على أن الكرامة لا يجب أن تكون خياراً، وأن الصحة ليست ترفاً، لذا يجب العمل على توفير العلاج لكل مريض، سواءً كان من المشاهير أو من الأسر العادية.







لمشاهدة الفيديو، إضغط هنا