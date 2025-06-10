بالفيديو - نجمة لبنانية شهيرة تعترف :" إيه أنا جربت المخدرات"!

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لا يزال اسم الممثلة نادين الراسي يتصدر حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد الضجة التي اثارتها مؤخرا برسالتها الى المتحدث باسم جيش العدو الإسرائيلي افيخاي ادرعي، والبيان الذي صدر عن وزير الاعلام اللبناني بول مرقص في هذا الخصوص، وغيرها من الاحداث المتتالية.

الجديد في الموضوع هو الفيديو الذي نشرته نادين الراسي في الساعات القليلة الماضية، واعترفت فيه لأول مرة عن تعاطيها المخدرات، مشيرة الى انها تخلصت من هذه الافة بمساعدة ابنها مارك حدشيتي :"أي جربت المخدرات ووقفتا يلعن صيتا ومعشرا والدولة بتعرف ووقفت حدي وأكتر شخص وقف حدي هو ابني. بس يصير في توعية رح اطلع وخبر تجربتي".







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