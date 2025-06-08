ميغان ماركل تتجاهل الانتقاد.. من الرقص المثير إلى احتفالات ديزني

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تجاهلت دوقة ساسكس ميغان ماركل الانتقادات اللاذعة التي تعرضت لها بسبب رقصها الجريء في غرفة الولادة، وبدلًا من حذف الفيديو والاعتذار، قررت مشاركة متابعيها لمحة عن رحلتها العائلية إلى مدينة "ديزني لاند".

شاركت ميغان ماركل متابعيها عبر حسابها في منصة "إنستغرام" سلسلة صورة وفيديوهات توثق من خلالها جولتها إلى مدينة المرح "ديزني لاند" بولاية كاليفورنيا؛ وذلك من أجل الاحتفال بعيد ميلاد ليليبت الرابع.

ووثقت ميغان (43 عامًا) لقاء ابنتها بشخصية "إلسا" من فيلم "Frozen"، بينما بدا شقيقها آرتشي، البالغ من العمر ست سنوات، مستمتعًا برؤية جنود العاصفة من عالم "Star Wars".

كما استمتعت العائلة بألعاب عدة مثل؛ "جبل الفضاء" و"دمبو" و"أرض السيارات"، وحظيت ليليبت بنصيبها من المرح بحصولها على كعكة عيد ميلاد على شكل حورية البحر الصغيرة.

وأرفقت ميغان منشورها بتعليقك: شكرًا لـديزني لاند على منح عائلتنا يومين من السعادة الغامرة!